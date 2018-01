Unfall bei Kunreuth: Mercedes kracht gegen Baum

KUNREUTH - Ein Schwerverletzter, ein zerstörter Mercedes und umgefahrene Verkehrsschilder: Ein übler Verkehrsunfall ereignete sich am Montagabend zwischen Gaiganz und Kunreuth.

Ein 58-jähriger Mercedes-Fahrer war am Montagabend von Gaiganz (Landkreis Forchheim) in Richtung Kunreuth unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über den Wagen und prallte hinter dem Straßengraben gegen einen Baum. Foto: NEWS5 / Merzbach



Er war von Gaiganz in Richtung Kunreuth unterwegs, als es passierte: Ein 58-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen Mercedes und kam in einer Rechtskurve von der Straße ab. Der Wagen rutschte nach links über die Gegenfahrbahn ins Bankett. Dabei riss er sowohl zwei Verkehrsschilder als auch einen dort befindlichen Streusalzkasten um. Anschließend raste das Auto über die Böschung weiter und krachte schließlich in einen Baum neben der Fahrspur.

Der Fahrer wurde dabei schwer, aber zum Glück nicht lebensgefährlich verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehren Kunreuth und Effeltrich rückten zusammen mit der Polizei Forchheim an, um den Verletzten zu bergen. Er wurde anschließend ins Klinikum Erlangen gebracht. Bei ersten Untersuchungen stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 58-Jährigen fest. Unfallursache war vermutlich zu hohe Geschwindigkeit. Der Schaden am Mercedes beläuft sich auf 19.000 Euro.

