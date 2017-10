Unfall bei Neunkirchen fordert drei Verletzte

Hoher Sachschaden nach heftigem Zusammenprall - Straße gesperrt - vor 46 Minuten

NEUNKIRCHEN - Laut Polizei haben sich am Sonntagnachmittag zwei entgegenkommende Autos mitten auf der Staatsstraße bei Neunkirchen touchiert. Der Zusammenprall war so heftig, dass eines der Autos in einen Acker geschleudert wurde.

Der Pkw, der im Acker landete, wurde von einer 72-Jährigen gefahren. Das andere Auto, das ein 78-jähriger fuhr, blieb nach dem Crash auf der Fahrbahn stehen.

Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt, es entstand ein Gesamtsachschaden von 10.000 Euro. Die Feuerwehren Neunkirchen und Ebersbach mussten die Straße absperren.