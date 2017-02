Unfall bei Obertrubach: Frau gerät aufs Glatteis

Fahrbahn war über 500 Meter spiegelglatt - Schaden liegt bei 1400 Euro - vor 51 Minuten

OBERTRUBACH - Am Sonntagmittag ist eine 48-jährige VW-Fahrerin in einer vereisten Kurve mit ihrem Wagen aus der Spur geraten. Erst ein Wanderwegweiser brachte das Auto zum Stehen.

Die Frau war am Sonntagmittag mit ihrem Auto von Möchs kommend in Richtung Obertrubach gefahren. Auf einer Länge von rund 500 Metern war die Fahrbahn spiegelglatt, weshalb die VW-Fahrerin in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und in die rechte Leitplanke und einen Wanderwegweiser krachte. Die Frau blieb unverletzt, der Schaden liegt bei 1400 Euro.

bz

