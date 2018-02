Die Künstler Hartmut Klinge aus Ebermannstadt und Elmar Berner aus Gräfenberg stellen in den Räumen des "Lagermeister" (ehemaliges Vögele-Geschäft) in der Hauptstraße in Forchheim aus. Und zeigen, dass Kunst nicht immer ernst sein muss und sogar Spielzeug für Erwachsene sein kann.