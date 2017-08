Unfall fordert zwei Verletzte in Kirchehrenbach

Vorfahrt missachtet - Rund 10.000 Euro Sachschaden - vor 11 Minuten

KIRCHEHRENBACH - Eine 38-jährige Opel-Fahrerin ist am Mittwochabend von der Bahnhofstraße kommend nach links in die Hauptstraße eingebogen - und nahm damit einem 26-Jähriger, der in seinem BMW unterwegs war, die Vorfahrt.

Die Autos kollidierten – und beide Fahrer wurden leicht verletzt. Laut Polizei wird der Gesamtschaden auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die Unfallstelle wurde kurzzeitig gesperrt, 15 Mann der Kirchehrenbacher Feuerwehr waren im Einsatz.