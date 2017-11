Unfall in Oberfellendorf: Auto bricht durch Gartenzaun

Pkw kam von Straße ab und landete in Grundstück - Fahrer eingeklemmt - vor 51 Minuten

OBERFELLENDORF - Ein Bild der Verwüstung in Oberfellendorf: Gegen 9 Uhr am Freitagmorgen ist ein Autofahrer in dem Wiesenttaler Ortsteil bei dichtem Nebel von der Straße abgekommen - der Pkw durchbrach einen Gartenzaun und landete in einem Grundstück.

Das Auto landete weit abseits der Straße - mitten in einem Grundstück. Offenbar wurde zwei Pkw-Insassen verletzt. © NEWS5 / Merzbach



Laut eines Sprechers der Polizei ist der Unfall die Folge von "nicht angepasster Geschwindgekeit" gewesen. Der Pkw-Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Mann soll leichte bis mittelschwere Verletzungen davongetragen haben.

Das demolierte Auto wurde von einem Kran geborgen. Ersten Meldungen zufolge soll neben dem 37-jährigen Fahrer auch seine 16-jährige Beifahrerin verletzt worden sein.

Weitere Infos folgen.