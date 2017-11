Unfall in Oberfellendorf: Auto landet im Garten

Pkw kam von Straße ab und krachte gegen Metallzaun - Zwei Verletzte - vor 1 Stunde

OBERFELLENDORF - Ein Bild der Verwüstung in Oberfellendorf: Gegen 9 Uhr am Freitagmorgen ist ein Autofahrer in dem Wiesenttaler Ortsteil bei dichtem Nebel von der Straße abgekommen - der Kleinbus krachte gegen einen Gartenzaun und landete in einem Grundstück.

Das Auto landete weit abseits der Straße - mitten in einem Grundstück. Beide Kleinbus-Insassen wurden verletzt. © NEWS5 / Merzbach



Laut einem Sprecher der Polizei ist der Unfall die Folge von "nicht angepasster Geschwindigkeit" gewesen. In einer Linkskurve am Ortseingang von Oberfellendorf geriet der Wagen ins Bankett und prallte gegen einen massiven Metallzaun. Der Kleinbus flog durch die Luft und landete in einem Garten.

Der 37-jährige Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. In dem Auto befand sich auch eine 16-jährige Beifahrerin. Beide erlitten leichte Verletzungen und kamen ins Krankenhaus.

Das völlig demolierte Auto wurde mit einem Kran geborgen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 50.000 Euro.