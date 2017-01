Unfall in Siegritz: Autofahrer wird angefahren und fährt weiter

Crash auf der Straße von Siegritz in Richtung Heilbronn - Schaden: 7500 Euro - vor 46 Minuten

SIEGRITZ - Eine 28-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagmittag von Siegritz in Richtung Heilbronn gefahren, als ihr in einer Rechtskurve ein Pkw entgegen kam, der die Kurve schnitt. Es kam zum Zusammenstoß, doch der Unfallgegner fuhr einfach weg.

Der Pkw hatte sich in der Kurve teilweise auf der Fahrspur der 28-Jährigen befunden, erklärt die Polizei Ebermannstadt in einer Pressemitteilung. Es kam zur Kollision, der Schaden an dem Wagen der Frau beträgt 7500 Euro. Der Fahrzeuggegner fuhr ohne Anzuhalten einfach weiter. Bei seinem Fahrzeug handelt sich um einen größeren roten Pkw, der vorne links beschädigt sein müsste. Lackspuren konnten gesichert werden.

Hinweise an die Polizei Ebermannstadt unter Telefon (09194) 73 88-0.

bz

Mail an die Redaktion