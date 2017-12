Seit Anfang Dezember hat sich Forchheim wieder in eine Weihnachtsstadt verwandelt. Nicht nur der winterliche Markt am Rathausplatz zieht die Besucher an, sondern auch das Forchheimer Klinikum. Dort verkauften Vereine und Initiativen Selbstgemachtes für den guten Zweck. Im Innenhof der Kaiserpfalz fand der alljährliche Hobbykünstlermarkt statt.