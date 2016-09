Ungarische Deutschschüler in Forchheim

Schulaustausch mit dem Herder-Gymnasium: Gruppe des „Tömörkény István Gimnazium" besucht Franken

FORCHHEIM - „fogadtatás“, übersetzt „Herzlich willkommen“, hieß es gestern für 22 Schülerinnen und Schüler des Szegediner „Tömörkény István Gimnazium“, die Forchheims Oberbürgermeister Uwe Kirschstein im Ausweich-Rathaus in der Schulstraße empfing.

Die jungen Ungarinnen und Ungarn sprechen alle Deutsch. © Foto: Hans von Draminski



Wobei die Einheimischen ihre zwischen spärlich und „nicht vorhanden“ pendelnden Kenntnisse des Ungarischen nicht hervorkramen mussten — sprechen und verstehen die Jugendlichen doch allesamt recht gut Deutsch.

Hintergrund: Auf dem „Tömörkény István Gimnazium“ in Ungarns drittgrößter Stadt Szeged gibt es sogenannte Spezialklassen, bei denen zunächst von Null anfangend Deutschunterricht erteilt wird, ehe es dann mit durchgängig auf Deutsch unterrichteten Schulfächern — derzeit Biologie, Geschichte und das hierzulande so nicht gängige Fach „Zivilisation“ — weiter geht. Sogar das Abitur wird in deutscher Sprache abgelegt.

Organisiert hat das Austauschprojekt, das schon mehrmals über die Bühne ging, Judit Kist, Lehrerin am Herder-Gymnasium und gebürtige Ungarin, zusammen mit ihrer Kollegin Marion Meier. Kists „Gegenstück“ auf ungarischer Seite sind die Lehrkräfte Éva Zsóltér und Annett Gyguris. So kann Europa 2016 funktionieren.

hvd