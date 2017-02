Unterhaltungsluxus pur: Effeltrich feiert Fasching

Fosanachtsverein "Allamoschee" heizt in der Turnhalle richtig ein - vor 6 Stunden

EFFELTRICH - In der fränkischen Fosanacht führt kein Weg am Effeltricher Fosanachtsverein "Allamoschee" und seiner Prunksitzung vorbei. Seit 39 Jahren ist der Fasching das erfolgreichste Event im Kreis Forchheim.

1978 erschallte zum ersten Mal der Schlachtruf "Allamoschee" in Effeltrich. Was die Effeltricher am Samstagabend in der ausverkauften Turnhalle präsentierten war eine Fosannachts-Kreuzfahrt mit fünf Sternen. Unterhaltungsluxus pur. Ein Lob verdient hat auch das Publikum, die Stimmung von Beginn an super. Mit Schwung, Stil und viel Humor und dem "Allamoschee" Lied begrüßte Moderator Ulli Werner das närrische Volk. Auch der neugewählte US Präsident Donald Trump ließ es sich per Video Botschaft nicht nehmen die Effeltricher Prunksitzung offiziell zu eröffnen.

Unter den Gästen waren Landrat Dr, Hermann Ulm, Vize Landrat Otto Siebenhaar, Effeltrichs Bürgermeisterin Kathrin Heimann, Pfarrer Jürgen Dellermann sowie aus den Nachbargemeinden Neunkirchen Heinz Richter, Dormitz Holger Bezold, Poxdorf Paul Steins und Pinzberg Reinhard Seeber.

Bilderstrecke zum Thema Knappe Höschen: So närrisch war die Effeltricher Prunksitzung Mit Schwung, Stil und viel Humor und dem "Allamoschee" Lied ging es auf der Effeltricher Prunksitzung heiß her. Sogar Donald Trump meldete sich per Videobotschaft zu Wort und ein paar junge Tänzer zogen dann sogar ganz blank.



Karl Heinz Wirth

Mail an die Redaktion