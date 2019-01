Unterlassene Hilfe: Polizei ermittelt nach tödlichem Unfall

FORCHHEIM - Ein Mann starb, fünf Personen wurden schwer verletzt, darunter drei Kinder - der Unfall, der sich am Donnerstagabend auf der B470 bei Forchheim ereignet hat, war auch für erfahrene Retter tragisch. Nun aber ermittelt die Polizei wegen unterlassener Hilfeleistung, denn am Unfallort wurde ein Auto gesehen, dessen Fahrer davonfuhr, statt zu helfen.

Am Donnerstag ist es auf einer Bundesstraße bei Forchheim zu einem schweren Unfall gekommen. Nun ermittelt die Polizei wegen unterlassener Hilfeleistung gegen einen unbekannten Autofahrer. Foto: NEWS5 / Merzbach



Am vergangenen Donnerstag kam ein 89-Jähriger auf der B470 nahe des Forchheimer Stadtteils Reuth mit seinem Auto ins Bankett - daraufhin verriss er das Lenkrad und sein Wagen fuhr in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der Skoda frontal mit einem Renault, der mit fünf Personen besetzt war. Trotz aller Bemühungen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Im Renault wurden die 22-jährige Fahrerin und ihre 44-jährige Mutter auf dem Beifahrersitz eingeklemmt und schwer verletzt. Auch die drei Kinder auf den Rücksitzen erlitten Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Über 100 Retter waren vor Ort, unter ihnen mehr als 60 Feuerwehrkräfte, Polizisten und Rettungskräfte.

Am Montag teilte die oberfränkische Polizei mit, dass die beiden Frauen mittlerweile außer Lebensgefahr seien. Zudem bitten die Beamten um die Mithilfe der Bevölkerung, denn die Polizei hat Ermittlungen wegen unterlassener Hilfeleistung aufgenommen. Denn ein Zeuge, der sich zum Unfallzeitpunkt im Wald oberhalb der Bundesstraße aufhielt, hatte einen dunklen Wagen beobachtet, der hinter dem Skoda des Rentners gefahren war. Doch als das Auto an der Unfallstelle ankam, stieg der Fahrer nicht etwa aus, um zu helfen - er wendete seinen Wagen und fuhr in Richtung Ebermannstadt davon. Glücklicherweise kamen aber andere Verkehrsteilnehmer den Verletzten zur Hilfe und betreuten sie, bis der Rettungsdienst eintraf.

Wegen des dunklen Wagens hat die Forchheimer Polizei nun Ermittlungen wegen unterlassender Hilfeleistung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Auto oder dessen Fahrer geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 0919170900 bei der Polizei melden.

