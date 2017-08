Unterleinleiter: Rollerfahrer gestorben

Beim Überqueren der Straße BMW übersehen - 77-Jähriger erlag Verletzungen - vor 16 Minuten

UNTERLEINLEITER - Ein Rollerfahrer hat am Montag beim Überqueren einer Staatsstraße zwischen Unterleinleiter und Gasseldorf (Landkreis Forchheim) einen herankommenden BMW übersehen und ist mit dem Fahrzeug kollidiert. Der 77-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Jetzt erlag er seinen Verletzungen.

Ein 77-jähriger Mofafahrer musste nach einer Kollision am Montag bei Unterleinleiter (Landkreis Forchheim) mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. Jetzt ist er gestorben. © NEWS5 / Herse



Das teilt die Polizei Ebermannstadt mit. Der Rollerfahrer war am Montagnachmittag auf der Staatsstraße zwischen Unterleinleiter und Gasseldorf unterwegs gewesen. Der 77 Jahre alte Mann wollte die Straße mit seinem Fahrzeug im Einmüdungsbereich der Leinleiterstraße überqueren, hat dabei jedoch einen aus Unterleinleiter herankommenden Wagen eines 29-jährigen BMW-Fahrers.

Beide Fahrzeuge kollidierten seitlich, wobei sich beide Unfallbeteiligten verletzten, heißt es im Polizeibericht. Der 77-Jährige wurde mit schweren Kopfverletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. In der Nacht zum Donnerstag starb er in der Klinik. Fast zeitgleich kam es am Montagnachmittag bei Ebermannstadt zu einem weiteren schweren Unfall mit einem Motorradfahrer.

Dieser Artikel wurde am 31. August um 10.50 Uhr aktualisiert.