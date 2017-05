Unterrüsselbach: Hennen werden in Rente geschickt

Rüstige Hühner stehen am Mittwoch für Privatleute zum Verkauf - vor 1 Stunde

UNTERRÜSSELBACH - Zu alt für den "Job", zu jung fürs Altersheim: Am Mittwoch, 24. Mai, räumt der Geflügelhof Schubert einen Hühnerstall und verkauft die "Hennen-Rentnerinnen".

Der Geflügelhof Schubert verkauft einen Teil seiner Hühner. © Rolf Riedel



Die Hennen gehen in Pension: Am Mittwoch, 24. Mai, wird in Unterrüsselbach, Ebacher Straße 1—3, ein ganzer Stall auf dem Bio-Geflügelhof Schubert in den Ruhestand geschickt.

Die einjährigen Bio-Legehennen könnten aber durchaus noch weitere Eier legen. Deshalb sind die Tiere für drei Euro pro Tier abzugeben — aber nur an diesem Tag. Also nichts wie hin für alle, die sich schon lange einmal ein paar Hühner zulegen wollten, um sich von unklaren Angaben auf den Eiern nicht mehr täuschen zu lassen.