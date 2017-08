Unterrüsselbach: Lkw prallt auf stehendes Auto

48-Jährige erlitt schwere Verletzungen - Rettungshubschrauber im Einsatz

UNTERRÜSSELBACH - Eine 48-jährige Autofahrerin war am Dienstag mit ihrem Auto auf der Bundesstraße zwischen Igensdorf und Forth zum stehen gekommen, um nach links in Richtung Unterrüsselbach abzubiegen. Das stehende Fahrzeug übersah ein nachkommender Lkw-Fahrer - mit schwerwiegenden Folgen.

Der 54-jähriger Lkw-Fahrer war auf der Bundesstraße zwischen Igensdorf und Forth unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung in Richtung Unterrüsselbach übersah er eine 48-jährige Audi-Fahrerin, die mit auf der Fahrbahn stand und nach links abbiegen wollte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der Frau über 25 Meter weit nach vorne geschoben. Die Insassin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Nürnberg geflogen. An den Unfallfahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.