Untreue-Verfahren in Forchheim wird zu Bauerntheater

Verschwandene Testamente und verunglückte Zeugen am Amtsgericht - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Wegen Untreue ist eine Frau aus dem Landkreis zu einer viermonatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Verfahren gegen ihren Ehemann wurde eingestellt. Anlass war der unrechtmäßige Grundstücksverkauf aus einer Erbschaft in Ebermannstadt.

Das Verfahren wegen Beihilfe zur Untreue vor dem Amtsgericht hatte schon Züge eines Bauerntheaters. Da verschwanden Testamente, Zeugen hatten Unfälle, es hagelte Strafanzeigen hin und her. Das örtliche Bauamt hielt sich jahrzehntelang nicht an gültiges Recht, einer der Zeugen wollte wegen eines drohenden Herzinfarktes nicht aussagen, und der Haupttäter saß verhandlungsunfähig in der Psychiatrie.

Die Anfänge des außergewöhnlichen Rechtsstreites lagen im Jahre 2009. Damals bekam der Neffe einer Hauseigentümerin in Ebermannstadt von seiner hochbetagten Tante eine General- und Vorsorgevollmacht. „Mit dieser hätte er das Vermögen betreuen müssen und dafür sorgen, dass kein Schaden entsteht,“ so Staatsanwalt Stephan Jäger (Bamberg).

Mit der über den Tod der Eigentümerin hinaus gültigen Vollmacht in der Tasche verkaufte der Neffe die Immobilien jedoch kurz nach deren Tod im Dezember 2013, noch bevor feststand, wer der rechtmäßige Erbe sei. Dies war der Dreh- und Angelpunkt im folgenden Prozess.

Nutznießer waren die Eheleute, die zuvor als Nachbarn nebenan gewohnt hatten, dann aber auf Grund einer Räumungsklage auf der Straße standen. „Sie haben die Lage im Mai 2014 ausgenutzt und sich so ein Eigenheim verschafft,“ so die Meinung von Staatsanwalt Jäger, der während der „Sachverständigen-Schlacht“ den Überblick behielt.

Wertloses Grundstück?

Was gar nicht so leicht war, ging es Rechtsanwalt Dieter Czap (Hirschaid) doch darum nachzuweisen, dass das Gelände im Grunde völlig wertlos, weil unbebaubar war. Die geologischen Untergründe der Hanglage beleuchtete der emeritierte Professor Dr. Michael Moser (Erlangen). Er schilderte „eines der gefährlichsten Rutschgebiete der Fränkischen Schweiz.“ Der lockere, wasserempfindliche Boden sei ständig in Bewegung Richtung Tal. „Das sind einige Millimeter pro Jahr.“

Es könne aber auch zu „spontanen, murenartigen Massenbewegungen“ kommen. „Man sieht es an den zahlreichen Rissen in Mauern, Gebäuden und Straßen. Die Häuser dort hätten gar nicht gebaut werden dürfen.“

Ganz großes Theater

Zum ganz großen Theater geriet der Auftritt der Alleinerbin, die aus Rheinland-Pfalz angereist war. Sie sparte nicht mit Vorwürfen.

Die Eheleute hätten sich die Grundstücke schon seit 2008 unter den Nagel reißen wollen. „Eines Tages sitze ich in dem Haus, und Sie können nichts dagegen machen,“ hätte ihr die Angeklagte gesagt.

Dazu hätte das Duo mit dem Neffen und einer Haushaltshilfe als Komplizin zusammengearbeitet. Sie selbst, so die sichtlich aufgebrachte Zeugin, habe daraufhin das Konto der alten Dame aufgelöst und 31.000 Euro in bar, sowie drei Sparbücher im Wert von 39.000 Euro in Verwahrung genommen. „Es war der Wunsch meiner Großmutter. Sie wollte zur Familie ziehen.“

Den Ausschlag gab mit ihrem Gutachten Corry Hennemann (Langensendelbach). Die Sachverständige für Immobilienbewertung setzte den Wert der Grundstücke auf insgesamt 257000 Euro fest. Damit lag ihre Ermittlung weit über dem gezahlten Kaufpreis von 150.000 Euro.

Wortwechsel mit Anwalt

Es folgten Wortwechsel mit Verwaltungsfachmann Czap, der das eingeschossig bebaute, das unbebaute und das Gartengrundstück herunterrechnete. Das Gebäude sei stark sanierungsbedürftig und auf der privaten Freifläche daneben dürfe man gar nicht bauen.

Dem widersprach Hennemann mit dem Hinweis darauf, dass sich rund um die Grundstücke herum in den vergangenen Jahrzehnten niemand an den Bebauungsplan von 1962 gehalten habe. „Auch nicht die Verwaltung, die sehr großzügig mit Befreiungen gearbeitet hat.“ Die Angeklagte habe deshalb davon ausgehen können, dass die Chance auf eine Bebauung bestand.

Nach einer fünfstündigen, umfangreichen Beweisaufnahme hatte es Rechtsanwalt Thomas Gärtner (Bamberg) geschafft, seinen Mandanten, den wortkargen Ehemann, durch eine Einstellung des Verfahrens ohne Auflagen von der Anklagebank zu bringen. „Eine Nebenfigur,“ wie es Staatsanwalt Jäger ausdrückte.

Übrig blieb dessen Ehefrau, die zwar nichts zur Sache sagen wollte, dennoch ihrem Verteidiger Rechtsanwalt Thomas Drehsen (Bamberg) ständig ins Wort fiel. Der forderte einen Freispruch, weil er die Untreue nicht für bewiesen hielt und sich somit auch niemand einer Beihilfe schuldig machen könne.

Jurastudium begonnen

Die Angeklagte, die inzwischen begonnen hat, selbst Jura zu studieren, zeigte sich bis zuletzt ohne Einsicht. Sie sei Opfer einer „Rufmordkampagne“ der Nachbarn, die nicht wollten, dass sie dort einzögen und bauten.

In ihrem Urteil sah Richterin Schneider den Tatvorwurf allerdings bestätigt. Denn die Angeklagte habe billigend in Kauf genommen, dass ein Vermögensschaden von 107.000 Euro entstanden ist. Dabei sei es unerheblich, ob man sich selbst habe bereichern wollen.

8000 Euro Geldauflage

Am Ende standen vier Monate Freiheitsstrafe zur Bewährung, weil die Angeklagte nicht vorbestraft war. In den nächsten drei Jahren darf sie sich nichts weiter zuschulden kommen lassen, muss jeden Wohnsitzwechsel melden, die Kosten des Verfahrens tragen und obendrauf noch eine Geldauflage von 8000 Euro in monatlichen 250 Euro-Raten an die Staatskasse berappen.

Die drei Grundstücke in Ebermannstadt sind inzwischen übrigens auch wieder weg. Nach monatelangen Prozessen bis hin zum Landgericht Bamberg sind sie seit 2015 bei der Enkelin der verstorbenen Eigentümerin gelandet. Das Ehepaar lebt nun gezwungenermaßen wechselweise in Ferienwohnungen.

Udo Güldner E-Mail