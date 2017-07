Unverzichtbare Marathon-Helfer in Feuerwehrkluft

EBERMANNSTADT - Wenn am autofreien Sonntag auf der B 470 Anfang September die Starter des 18. Fränkische-Schweiz-Marathon in Bewegung sind, sorgen im Hintergrund mehrere hundert ehrenamtliche Helfer für einen reibungslosen Ablauf. Auf spritzige Erfrischungen haben sich die Feuerwehrmädchen aus Weingarts spezialisiert.

Im dritten Jahr als Helferinnen beim Fränkische-Schweiz-Marathon nicht mehr wegzudenken: Am Wendepunkt Weilersbach halten die Feuerwehr-Mädchen aus Weingarts Erfrischungen bereit. © Foto: Landratsamt



Je nach der persönlichen Renneinteilung und Distanz geht es auch auf den ersten Kilometern schon so zur Sache, dass Durst aufkommt. Deshalb erwartet die Läufer direkt nach dem Wendepunkt bei Weilersbach nach fünf Kilometern die erste Verpflegungsstation. Während Obst und Müsli-Riegel erst später im Rennen gefragt sind, zeichnet die Mädels-Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr aus Maigisch dafür verantwortlich, dass Becher um Becher mit Wasser und isotonischen Getränken auf einer Reihe Biertischen bereitsteht. Mancher greift am Buffet selbst zu, andere lassen sich aus der Hand anreichen, weiß Sophie Zehner.

Das fünfköpfige Team, alle Jahrgang 2002, bestreitet 2017 seinen dritten Marathon, kennt also auch spektakuläre Ausnahmeszenen, in denen ein Handbiker zu schnell in die Kurve rast. "Im ersten Jahr waren wir noch auf der Höhe Reifenberg", sagt Carolin Schmitt. Um Aufbau und Belieferung müssen sich die jungen Damen dank der Zusammenarbeit mit dem Technischen Hilfswerk, wie Lena Zeißler berichtet, keine Sorgen machen.

In direkten Kontakt zu den Athleten kommen die Mitglieder der Jugendfeuerwehr indes kaum. "Die meisten sind sehr ehrgeizig", erklärt Nina Doneff. In aller Eile würden die Becher teils herumfliegen. Obwohl extra nur halbvoll eingeschenkt, "werden wir immer wieder nass", so Sarah Schmitt. Doch die jungen Feuerwehrfrauen sind nicht empfindlich, bei hitzigen Temperaturen sei der eine oder andere Spritzer sogar willkommene Abkühlung. Zwar ohne Helm, sind die "Firegirls" von Betreuerin Madeleine Aepfelbach ja immerhin im Jugendschutzanzug im Einsatz.

Die Anstrengungen des langen Tages ertragen die fünf Freundinnen, die sich gerade in der Truppmann-Ausbildung befinden, dennoch überwiegend mit Freude. Verzehrpakete und selbstgebrühter Kaffee dürfen zur Verstärkung auf keinen Fall fehlen. Sind die gemütlichsten Läufer vorbeigetrottet, wird aufgeräumt, ehe die Mannschaft noch zusammen einkehrt, verrät Jugendleiterin Michaela Spörl. Am darauffolgenden Montagabend steht noch die Helferfeier in Streitberg auf dem Programm. Mit ordentlich Durst.