"Urban Sketchers" gibt es jetzt auch in Forchheim

FORCHHEIM - Um ihrer Leidenschaft für das Malen und Zeichnen nicht mehr allein nachgehen zu müssen, haben sich kunstbegeisterte Forchheimer zu einer Gruppe zusammengeschlossen. Einmal im Monat treffen sich die „Urban Sketchers“ zum gemeinsamen Skizzieren und bringen in entspannter Atmosphäre städtische Motive zu Papier.

Linda Fleckenstein aus Buckenhofen gehörte am Samstag zum Kreis der „Urban Sketchers“ und bannte die Fischskulptur am Marktplatz aufs Papier. © Foto: Ralf Welz



Samstagnachmittag, halb drei. Die Wochenendeinkäufe sind erledigt. In der Innenstadt ist Ruhe eingekehrt. Während sich das fränkische Jungvolk um diese Zeit vermutlich nur nach draußen wagt, um dem einen oder anderen Pokémon den Garaus zu machen, hat sich ein kleiner Trupp kunstinteressierter Forchheimer am Marktplatz eingefunden, um in kulturell anspruchsvollere Gefilde vorzudringen. Sechs Damen und ein junger Herr haben es sich am Wiesentufer bequem gemacht, um die dort ansässige Fischskulptur zu portraitieren. Ohne große Worte zu verlieren, schreiten die „Urban Sketchers Forchheim“ ans (Kunst-)Werk.

In der Heimat oder auf Reisen

Was dahintersteckt? Ob München, Stuttgart, Dublin oder Dubai – die sogenannten „Urban Sketchers“ (deutsch: „städtische Zeichner“) sind eine weltweite Gemeinschaft von Künstlern, die, wo immer sie auf ein interessantes Motiv stoßen, zeichnerisch tätig werden. Dies kann in ihrem Heimatort sein oder auch auf Reisen. Skizzenblock und Grafitstift führen die meisten von ihnen ohnehin stets mit sich. Über soziale Medien wie Facebook verabreden sie sich zu gemeinsamen Events, tauschen sich aus, geben einander Ratschläge und laden eigene Bilder hoch.

Den Stein zur Gründung eines hiesigen Ablegers der Kunstbewegung hat die Forchheimer Malerin Rosemary Keßler ins Rollen gebracht. „Gemalt habe ich schon immer. Im Internet bin ich durch Zufall auf die ,Urban Sketchers’ gestoßen. Da habe ich mir gedacht: Schade, dass es so etwas nicht bei uns gibt. Kurz darauf habe ich selbst die Initiative ergriffen.“ Beim ersten Treffen blieb die 60-Jährige, die ihrer Passion für das Zeichnen und Malen semiprofessionell nachgeht, jedoch allein. Noch nicht einmal auf die Unterstützung ihrer ebenfalls kunstaffinen Tochter konnte sie zählen, da diese terminlich verhindert war.

Im zweiten Anlauf heute ist Marlene Keßler freilich mit von der Partie, auch wenn sich die 24-Jährige eingestehen muss: „Ich habe ewig lang nicht mehr gemalt. Obwohl ich das Talent meiner Mutter habe, lebe ich es noch nicht so aus wie sie.“ Naja, wie heißt es doch so schön: Was noch nicht ist, kann ja noch werden. Denn das Treffen der „Urban Sketchers“ soll keine Eintagsfliege bleiben. Jeden ersten Samstag im Monat wollen sich die Zeichenfreunde treffen, um gemeinsam ihrer Passion zu frönen.

Das nächste Treffen der „Urban Sketchers“ findet am Samstag, 1. Oktober, um 14.30 Uhr statt. Treffpunkt ist wieder die Fischskulptur am Marktplatz. Facebook: Urban Sketchers Forchheim; E-Mail: malerin@kessler-galerie.de

RALF WELZ

