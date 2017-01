Urspring: Einbrecher scheitert an Haustüre

Der unbekannte Täter ist danach geflüchtet - Schaden an Türe: 500 Euro - vor 50 Minuten

PRETZFELD - Ein bislang unbekannter Täter hat in Urspring versucht, die Türe eines Einfamilienhauses aufzubrechen. Das misslang - und der Täter zog von dannen.

Am Tatort zurück blieb nur ein Schaden an der Haustüre von rund 500 Euro. Wer zwischen Donnerstag letzter Woche bis Dienstag Verdächtiges in Urspring beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ebermannstadt unter der Telefonnummer (0 91 94) 73 88-0 zu melden.

bz

Mail an die Redaktion