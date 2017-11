Vandalismus am Friedhof Unterleinleiter

Unbekannte Täter beschädigten an Haltestelle die Fahrplanvitrine - vor 52 Minuten

UNTERLEINLEITER - Rowdys haben am Friedhof zugeschlagen.

Vermutlich übers Wochenende vom 3. November auf den 6. November beschädigten bislang unbekannte Täter die Fahrplanvitrine an der Haltestelle beim Friedhof. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 150 Euro. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.

