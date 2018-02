Vandalismus: Bahnstrecke bei Weißenohe war gesperrt

Fahrkartenautomaten gesprengt - Gräfenbergbahn für mehrere Stunden gestoppt - vor 9 Stunden

WEISSENOHE - Am frühen Freitagmorgen haben Unbekannte den Fahrkartenautomaten am Weißenoher Bahnhof so übel zugerichtet, dass Teile des Gerätes die Gleise blockierten. Die Bahnstrecke war stundenlang gesperrt.

So sah der Weißenoher Bahnhof vor dem Angriff aus. Foto: Daniela Harbeck-Barthel



Gegen 5 Uhr bemerkte ein Zeuge die Detonation am Bahnhof. Kurze Zeit später entdeckte ein Lokführer den zerstörten Fahrkartenautomaten und die im Gleisbett verteilten Gegenstände. Er alarmierte die Polizei.

Der Bahnverkehr auf der Strecke Eschenau - Gräfenberg wurde deswegen unterbrochen, die Sperrung dauerte bis vier Uhr nachmittags. Die Züge vekehrten zeitweise nur bis Eschenau. Die Deutsche Bahn richtete einen Schienenersatzverkehr mit drei Bussen für die Passagiere ein, die Bundespolizei war vor Ort, ebenso das Landeskriminalamt. Inzwischen ist die Sperrung wieder aufgehoben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Bamberger Kriminalpolizei zu melden.

