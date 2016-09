Vandalismus in Gräfenberg: In Kindergarten eingebrochen

Unbekannte brachen in das Gebäude in der Jahnstraße ein - Zeugen gesucht - vor 1 Stunde

GRÄFENBERG - Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch in einen Kindergarten in Gräfenberg eingestiegen und haben dort Spielgeräte beschädigt.

In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter das Gartentürchen des Kindergartens in der Jahnstraße aufgebrochen. Dort beschädigten sie eine gespannte Slackline. Zudem wurde an einem Holzspielturm eine Sprosse zerbrochen. Der Schaden: 100 Euro.

Wem sind im Bereich des Kindergartens verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise an die Polizei in Ebermannstadt unter der Telefonnummer (09194)7388-0.

bz

