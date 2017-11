Das Datum hätte nicht passender sein können: Am Tag vor Kathrein wurde am Neubau des Katharinenspitals in der Bamberger Straße Richtfest gefeiert. Alt-Oberbürgermeister Franz Stumpf freut sich, dass der Neubau bei der Bevölkerung gut ankommt und bezeichnet es als "richtigen Schritt in die richtige Richtung."