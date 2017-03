Ver.di will verkaufsoffene Sonntage in Forchheim verhindern

Die Gewerkschaft ist überzeugt: Die Forchheimer Regelung ist rechtlich nicht haltbar - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Erst wurde lange diskutiert, dann war es eine äußerst knappe Entscheidung für insgesamt vier verkaufsoffene Sonntage. Jetzt steht der erste an: Zur Energie- und Immobilienmesse, an diesem Sonntag, 5. März, in der Forchheimer Hauptstelle der Sparkasse stattfindet, öffnen auch die Geschäfte in der Innenstadt ihre Türen. Die Gewerkschaft ver.di will jetzt mit der Allianz für den freien Sonntag in Forchheim die folgenden drei Sonntagsöffnungen in diesem Jahr verhindern.

Die verkaufsoffenen Sonntage in Forchheim locken immer viele Besucher in die Stadt. Dennoch sind sie umstritten. © Archivfoto: Rödel



Die verkaufsoffenen Sonntage in Forchheim locken immer viele Besucher in die Stadt. Dennoch sind sie umstritten. Foto: Archivfoto: Rödel



Die verkaufsoffenen Sonntage spalten die Forchheimer. Während die einen froh sind über die zusätzlichen Einkaufstage, damit die Händler unterstützen und die Attraktivität der Stadt erhöhen wollen, halten andere gar nichts davon. Sonn- und Feiertage gelten als Tage der Ruhe und sind daher besonders geschützt. Vor allem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Beschäftigte im Einzelhandel wird dabei als Argument angeführt.

Entsprechend kontrovers wurden auch die Diskussionen im Stadtrat geführt. Letztlich fiel die Entscheidung knapp aus: Mit 17 zu 14 Stimmen wurde beschlossen, auch in diesem Jahr vier verkaufsoffene Sonntage zu veranstalten. Nach dem 5. März sollen die Läden auch am 21. Mai, 25. Juni und 5. November öffnen.

Unmittelbar nach dem Votum kündigte die Gewerkschaft ver.di an, das Ganze juristisch prüfen lassen zu wollen. Dabei berief sich Gewerkschaftssekretär Paul Lehmann auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2015. Demnach ist ein verkaufsoffener Sonntag nur dann zulässig, wenn eine Veranstaltung im Mittelpunkt steht. Das Öffnen der Läden dürfe nicht die Hauptrolle spielen. Außerdem sollen nur Geschäfte geöffnet haben, die sich im direkten Umfeld des Veranstaltungsortes befinden.

"Wenn man von diesen Punkten ausgeht, sind die verkaufsoffenen Sonntage in Forchheim nicht haltbar", sagt Gewerkschaftssekretär Lehmann nun. Doch könne die erste Sonntagsöffnung nun nicht mehr verhindert werden. "Rechtlich prüfen können wir nicht den Stadtratsbeschluss, sondern nur die darauf aufbauende Verordnung der Stadt", sagt Lehmann. Und die habe er erst vor kurzem erhalten. "Allerdings ist jetzt die Zeit zu knapp." Bei den weiteren Terminen sehe das anders aus. " Dagegen wollen wir vorgehen", so Paul Lehmann.

Kosten werden geprüft

Mit wir meint er nicht nur ver.di, sondern auch die lokale Allianz für den freien Sonntag, in der neben den Gewerkschaften auch Kirchenvertreter und Mitglieder der Katholischen Arbeitnehmerbewegung sitzen. Momentan prüfe die Allianz zwar noch, wie die Kosten für den Klageweg finanziert werden können, doch "die Zeichen stehen auf Grün", so die Auskunft.

Vor allem zwei Punkte hält Lehmann dabei für anfechtbar: Zum einen fehle der im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts geforderte Beweis, dass tatsächlich die jeweilige Veranstaltung für den Sonntag prägend ist. "Die Stadt muss also nachweisen, dass mehr Menschen die Veranstaltung besuchen als durch die Geschäfte bummeln", erklärt der Gewerkschaftler.

Zum zweiten habe das Gericht gefordert, dass nur Geschäfte in unmittelbarer Nähe zum Ort der externen Veranstaltung geöffnet werden. "In Forchheim ist die Begrenzung unserer Meinung nach aber zu weiträumig gefasst", so Lehmann. In dieser Einschätzung bestärkt ihn ein Umstand, der bei diesem verkaufsoffenen Sonntag zum Tragen kommt. Denn eigentlich dürfen an diesem Tag nur Läden in der Innenstadt öffnen. Ein Möbelhaus im Außenbereich habe sich aber ein Hintertürchen geöffnet, sagt Lehmann.

Bilderstrecke zum Thema Bummeln und Shoppen beim verkaufsoffenen Sonntag 2016 in Forchheim Reges Treiben in der Forchheimer Innenstadt: Jahrmarkt und verkaufsoffener Sonntag lockten die Menschen von nah und fern an. Auf der Suche nach Schnäppchen bummelten die Besucher in Scharen von Stand zu Stand.



JANA SCHNEEBERG