Verblüffende Akrobatik beim Forchheimer KulturPuls

FORCHHEIM - Etwa 230 Zuschauer durften beim "VarietéPlus" des KulturPuls im Kolpinghaus einen abwechslungsreichen Abend verbringen. Da wurde fast drei Stunden lang gezaubert, getanzt und geflogen: Momente des Staunens, Augenblicke des Lachens und die Begegnung mit großer Kunst.

Die Verblüffung stand dem Landtagsabgeordneten Thorsten Glauber (FW) ins Gesicht geschrieben. Wie hatte Mentalmagier Christoph Kuch nur die geheime Pin-Nummer seiner EC-Karte erfahren? War der Weltmeister aus Stein wirklich der "Meister allwissend"? Konnte er tatsächlich Gedanken lesen? Oder beeinflusste er seine Versuchskaninchen auf offener Bühne nur wie kein Zweiter? Selbst Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) geriet in die Fänge des psychologisch gewitzten Illusionisten, der mit geschlossenen Augen Begriffe aus Büchern erriet und mittels einer Feder Bewegungen zweier nicht miteinander verbundener Menschen übertrug.

Das VarietePlus hatte am Freitag einiges zu bieten: Mentalmagier Christoph Kuch versetzte das Publikum in ungläubiges Staunen, während Spaß-Beamter Herbert Faulhaber als Vogelimitator und Teller-Jongleur von einem schlagfertigen Zuschauer beinahe die Show gestohlen worden wäre. Mit Hula-Hoop-Reifen verzauberte Kristin "Lahoop" Hertel aus Berlin in einer Mischung aus Tanz und Pantomime. Höhepunkt der fast dreistündigen Show war allerdings das Akrobatik-Duo "Elabö" aus Darmstadt mit einer federleichten Choreographie.