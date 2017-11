Vereinigung der Pflegekräfte sucht Mitglieder

Bayerns Gesundheitsministerin wirbt im Gespräch mit den Nordbayerischen Nachrichten für Interessenvertretung - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die Parteien haben endlich das Thema Pflegenotstand auf die politische Agenda gesetzt. In Bayern formiert sich eine Interessenvertretung, die künftig ein Wörtchen mitzureden haben wird. Aktuell wirbt das Bayerische Gesundheitsministerium um Mitglieder. Wir sprachen mit Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU).

Melanie Huml © Foto: Hitschfel



Frau Huml, was genau sind die Aufgaben der "Vereinigung der Pflegenden"?

Melanie Huml: Die wichtigste Aufgabe wird die Vertretung der Interessen der Pflege, auch gegenüber der Politik, sein. Denn in Bayern arbeiten deutlich mehr als 100 000 Menschen in dem Bereich Pflege. Außerdem geht es darum, die Qualitätsstandards in der Branche weiterzuentwickeln. Dazu kann die Vereinigung zum Beispiel im Bereich der Fortbildung tätig werden. Außerdem wird sie ihre Mitglieder bei berufsrechtlichen, fachlichen und ethischen Fragen beraten und ihren Haushalt selbst verwalten.

Wie viel Einfluss wird sie auf die Politik haben?

Melanie Huml: Die Vereinigung der Pflegenden wird die Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen Rechts und damit die gleiche Rechtsform wie die Heilberufe-Kammern haben. Sie wird bei allen Vorhaben der Staatsregierung, die die Pflege betreffen, angehört und eingebunden. Damit ist sie ein wichtiger Ansprechpartner der Politik und agiert auf Augenhöhe mit den Heilberufe-Kammern. Es gibt jedoch keine Pflichtmitgliedschaft und keine Pflichtbeiträge.

Wie wird man Mitglied?

Melanie Huml: Mitglied werden können Angehörige der Pflegeberufe, die in Bayern ihren Beruf ausüben, oder die hier ohne Ausübung des Berufs ihre Hauptwohnung haben. Dazu zählen beispielsweise Kranken- sowie Altenpflegerinnen und -pfleger. Der Gründungsausschuss der Vereinigung wird in den nächsten Monaten eine vorläufige Hauptsatzung beschließen, in der die Einzelheiten geregelt werden. Pflegekräfte, die Interesse an einer Mitgliedschaft in der Vereinigung haben, können sich aber bereits jetzt an das bayerische Gesundheitsministerium wenden. Ich ermuntere alle Pflegekräfte, sich der Vereinigung anzuschließen. Denn damit haben sie die Möglichkeit, sich bei wichtigen Themen für die Pflege einzubringen.

Mehr Informationen online unter www.gemeinsam-direkt-stark.de oder per E-Mail an pflegevereinigung@ stmgp.bayern.de

