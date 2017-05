Vergesslichkeit nur vorgetäuscht?

Möglicherweise spielte eine Zeugin im Prozess um Polizisten nur Komödie - 05.05.2017 13:13 Uhr

FORCHHEIM/BAMBERG - Die Beweisaufnahme im Prozess wegen Haschhandels, bei dem ein Forchheimer Polizist mitangeklagt ist, sollte vor dem Bamberger Landgericht endlich Aufschluss über das Geschehene geben. Geladen war nochmals eine Zeugin, die vor einigen Jahren die Angeklagten schwer beschuldigt hatte. Ihr Auftritt vor Gericht wird erneut ein Nachspiel haben, und zwar für sie selbst.

Vor rund zehn Jahren soll eine Forchheimerin im großen Stil mit Haschisch gedealt und dabei die Beihilfe eines Forchheimer Polizisten gehabt haben (wir berichteten). Eine der Zeuginnen, die schon 2008 und 2014 gegen die Angeklagten aussagte, sollte jetzt ihre Aussagen von damals bestätigen. Doch von den vielen genauen Details, die sie dem Gericht noch vor drei Jahren lieferte, war jetzt nichts mehr übrig. Sie selbst habe jahrelang Drogen konsumiert und massive gesundheitliche Probleme und sagte: "Ich bin nicht vernehmungsfähig."

Die Angeklagte kenne sie nur flüchtig, weil ihr damaliger Freund des Öfteren THC-haltigen Stoff bei ihr gekauft habe. Der angeklagte Polizist komme ihr nicht bekannt vor. Weder zu ihren damaligen Aussagen, noch zur Qualität des Stoffes oder zu vergangenen Vernehmungen konnte die Zeugin etwas sagen. "Ich weiß wirklich nichts mehr, ich habe psychische Probleme, hab viel durchgemacht und will, dass das hier endlich ein Ende nimmt", erklärte die Zeugin dem Richter Nino Goldbeck.

Vorerst entließ der Richter die Zeugin. Gutachter Volker Fürbeth aus Erlangen klärte über das Transport-Gefährt auf. Nach den Deals seien die so genannten Haschplatten in die Lüftungsschlitze des Autos geschoben worden, um sie unauffällig nach Forchheim zu transportieren. So hatte es an einem anderen Prozesstag eine Zeugin erzählt.

Nicht in den Schlitzen

Ob das überhaupt möglich ist, sollte der Gutachter überprüfen. Sein Fazit: "Eine Platte mit den angegebenen Maßen passt nicht durch die Lüftungsschlitze." Allerdings könne man problemlos seitlich davon drei bis vier Platten verstecken und auch relativ einfach wieder herausholen, erklärte Volker Fürbeth.

Drei Polizeibeamte begleiteten die Zeugin aus ihrem weit entfernt liegenden Wohnort nach Bamberg. Auf der dreistündigen Fahrt hierher habe sie von dem Fall erzählt und offen über die Geschehnisse geredet. Von den angeblichen Gedächtnislücken also offenbar keine Spur. "Sie hat auch schon an der Eingangstür den Angeklagten erkannt und ihr waren die Namen der beiden Angeklagten am Aushang sichtlich bekannt", erzählte eine Polizeibeamtin dem Gericht.

"Stehe als Kranke da"

"Wenn ich gewusst hätte, um was es geht und ihr gezielt Fragen gestellt hätte, bin ich mir sicher, hätte sie mir im Auto alle Details erzählt", sagte die Polizeibeamtin weiter. Auf die Frage der Beamtin, warum sie nicht alles gesagt habe, was sie weiß, antwortete die Zeugin: "Ich steh’ jetzt hier als Kranke da, das passt schon so."

Daraufhin war für Richter Goldbeck schnell klar, ein Ermittlungsverfahren wegen uneidlicher Falschaussage gegen die Zeugin einleiten zu müssen. Zum nächsten Prozesstag muss die angeblich so vergessliche Zeugin in Begleitung eines Beistandes wieder erscheinen: "Diese Geschehnisse müssen wir jetzt erst einmal alle sacken lassen", unterbrach der Richter die Verhandlung schließlich. In zwei Wochen soll dann die letzte Beweisaufnahme in dem Fall stattfinden.

NINA EICHENMÜLLER