Ein, Zitat der Stadt, "neues kulturhistorisches Erlebnisangebot zur einzigartigen Brauerei- und Biergeschichte" Forchheims? Darunter kann man sich vielleicht erst mal wenig vorstellen. Wir machen den Praxistest auf dem "Walk of Beer"!

Im Sommer 2017 ging es dem ehemaligen Gebrauchtwarenhof Pack mer’s an den Kragen: Bagger rissen das Gebäude an der Bayreuther Straße ab, auf dem Gelände entsteht derzeit ein Neubau-Komplex mit Hotel, Schülerwohnheim, Gastronomie und Büroflächen. Eine Baustellen-Chronik in Bildern.