Verletzte in Wiesenthau: Opel kracht in VW

Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall auf der Hauptstraße - vor 26 Minuten

WIESENTHAU - Ein 21-jähriger Opel-Fahrer ist am Dienstagnachmittag in Wiesenthau auf auf der Hauptstraße in Richtung Forchheim unterwegs gewesen als ein vor ihm fahrender VW nach links in ein Grundstück abbiegen wollte. Es kam zum Crash.

Zunächst bremste der VW-Fahrer sein Auto ab – was der 21-Jährige zu spät bemerkte: Er krachte mit seinem Wagen von hinten in den Pkw.

Die Beifahrerin im VW wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 4000 Euro.