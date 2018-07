Verregneter Annafest-Sonntag: Familien trotzten dem Wetter

Am Morgen gab es einen Festgottesdienst und einen Frühschoppen - vor 10 Stunden

FORCHHEIM - Es war ein durchwachsenes erstes Annafest-Wochenende - und das lag vor allem am Wetter. Viele Familien ließen sich vom Dauerregen aber nicht beeindrucken, und bevölkerten die Fahrgeschäfte auf dem Kellerberg. Was sonst noch passiert ist, erfahren Sie in unserem Live-Ticker zum Nachlesen.

+++ Annafest: Das ist unser Ticker-Team 2018 +++

Bilderstrecke zum Thema Trotz Regen: Forchheim feiert auch am Sonntag auf dem Annafest Die Besucher gingen in den letzten Jahren lieber direkt zum Frühschoppen auf die Keller, als in die Kirche. Deswegen wurde der Festgottesdienst zum ersten Mal direkt am Annafest gehalten. Der Regen kam am Sonntagvormittag allerdings sowohl dem Gottesdienst, als auch dem Frühschoppen in die Quere - hier kommen alle Bilder!



nb