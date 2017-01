Versuchte Tötung: Männer attackieren Jugendlichen

Täter schlagen und treten auf am Boden liegendes Opfer ein - vor 45 Minuten

FORCHHEIM - Am Dienstagabend kam es auf dem Parkplatz eines Discounters in Forchheim zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern und einem 15-Jährigen. Der 15-Jährige ging zu Boden und wurde weiter von den Männern geschlagen und getreten. Die Staatsanwaltschaft Bamberg ermittelt jetzt wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.

Gegen 20 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei über die Schlägerei auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bayreuther Straße. Wie die späteren Ermittlungen ergaben, war es dort zwischen den beiden Männern und dem Jugendlichen zu einem Wortgefecht gekommen, das schnell in Handgreiflichkeiten mündete, so die Polizei. Schließlich ging der 15-Jährige zu Boden, wonach die beiden 26 und 32 Jahre alten Männer jedoch nicht von ihm abließen.

Die 15-jährige Begleiterin des Opfers sowie ein Passant versuchten einzuschreiten, wurden aber auch von den Schlägern angegriffen und verletzt. Die eintreffende Forchheimer Polizei nahm das aggressive Duo noch vor Ort vorläufig fest. Alle drei Verletzten mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Kripo Bamberg hat Ermittlungen gegen die zwei Angreifer wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erging am Mittwochnachmittag ein Haftbefehl gegen beide wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Warum es zu dem Streit kam, ist bislang noch vollkommen unklar.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen sucht die Kripo Bamberg auch einen Autofahrer, der zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung vom Parkplatz weggefahren ist und gegen dessen Wagen der 15-Jährige geworfen wurde.



Der Fahrer oder auch andere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951 9129-491 zu melden.

