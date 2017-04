Versuchter Diebstahl: BMW in Gößweinstein beschädigt

Kratzer an der Fahrertür alarmierten den Besitzer - vor 22 Minuten

GÖSSWEINSTEIN - Während das Auto geparkt war, hatte ein Unbekannter versucht, sich an dem Wagen zu schaffen zu machen. Was der Täter damit erreichen wollte, ist der Polizei klar.

Ende März ist in Gößweinstein ein silberner BMW X6 beschädigt worden. Der Besitzer des zwei Jahre alten Wagens meldete den Vorfall am Montag, 24. April der Polizei, nachdem er Kratzer an der Innenseite der Fahrertür festgestellt hatte. Diese deuten auf einen versuchten Diebstahl hin, teilt die Polizei mit.

Der Schaden beträgt zirka 500 Euro. Der Wagen befand sich zur mutmaßlichen Tatzeit am Dienstag, 28. März, gegen 17.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Balthasar-Neumann-Straße. Die Kripo Bayreuth ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch (09 21) 50 60 entgegen.