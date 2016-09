Verwirrtes Ökosystem: Die Natur treibt bunte Blüten

FORCHHEIM - Ja ist denn schon wieder Frühling? Rosa Blüten treibt zur Zeit der Apfelbaum im Garten von Familie John. Das Kuriose: Am selben Baum hängen auch reife Äpfel.

Der Apfelbaum blüht und trägt gleichzeitig Früchte. Foto: Günter John



Nein, so etwas hat Ulrike John noch nicht gesehen: Seit 1960 steht der Apfelbaum in ihrem Garten in der Karl-Bröger-Straße, erzählt sie in einem Telefonat mit den Nordbayerischen Nachrichten, doch dass der Baum blüht und gleichzeitig auch Früchte trägt, das gab’s noch nie, da ist sie sich sicher. „Die reifen Äpfel, das sind die der Sorte Boskop“, erzählt sie, die Sorte Rambur, am selben Baum, blühe rosarot.

Kein Einzelfall, wie Johannes Mohr vom Fachbereich Gartenkultur und Landschaftspflege am Landratsamt erzählt. „Bei uns direkt vor dem Landratsamt blüht eine Mehlbeere und setzt gleichzeitig Früchte an.“ „Die Natur spinnt immer mehr“, hat der Biologe festgestellt, extreme Wetterereignisse, Temperaturerhöhung und die zunehmende Stickstoffbelastung macht er dafür verantwortlich. „Das Ökosystem weltweit leidet heftig.“ Auch die anhaltende Trockenheit der vergangenen Wochen und Monate sei ein „Klima-Ereignis“, so Mohr. Vor 20 Jahren, da habe man noch gelächelt, wenn jemand vor der drohenden Klima-Erwärmung warnte, fasst er zusammen, doch jetzt, so Mohr, „jetzt ist sie da.“

