VFB geht auf Distanz zum Jahn

Absage an Forchheimer Vereins-Fusion - Stumpf sieht Klub im Aufwind - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Mit Spannung erwartet wurde nach den jüngsten Entwicklungen im Zuge der Jahn-Umsiedlung in den Stadtnorden nun die Jahresversammlung des VfB Forchheim. Dort bremsten Vorsitzender Franz Stumpf und die Mitglieder vorerst sämtliche Gedanken an eine Fusion, man sich sieht alleine wieder gut aufgestellt.

Die einstige Heimstätte verkommt und nur die SpVgg Jahn als Mieter sorgt für Leben auf den Sportplätzen, doch der VfB Forchheim denkt noch nicht an eine Fusion. © Horst Linke



Ein Antrag zum Zusammenschluss der beiden Traditionsvereine (wir berichteten vorab), den das ehemalige Vorstandsmitglied Heinz Endres stellte, wurde mit überwältigender Mehrheit nicht einmal zur Diskussion zugelassen. Dafür stimmte lediglich Endes selbst. Franz Stumpf erklärte, dass es einen gültigen Beschluss der Mitgliederversammlung gebe, mit dem Jahn wegen eines Erbpachtvertrages zu verhandeln. Trotz des „Nein“ wurde kurz über die Initiative des langjährigen Stadtrates diskutiert. Ein Mitglied äußerte die Bedenken gegen die Fußballer, dass „beim Jahn Geld gezahlt werde, ich warne davor, hier mitzumachen.“ Der Alt-OB fasste seine Haltung zu einem von ihm vor Jahren selbst ins Gespräch gebrachten Zusammenschluss so zusammen: „Wenn ich einen Nachfolger gefunden habe, dann kann der das machen.“

Ein Grund für die Entscheidung, als eigener Verein weiterzumachen, ist sicherlich auch die Tatsache, dass der 166 Jahre alte Klub nach jahrelangem Krebsgang und dem dunklen Schelsky-Kapitel wieder Licht am Horizont sieht. Der Schuldenstand sei mit 69.508 Euro so gering wie in den letzten 20 Jahren nicht mehr. Auch jüngere Mitglieder kommen wieder in den Verein, was in großem Maß auf die Leichtathletikabteilung, die gemeinsame Sache mit dem Jahn macht, und besonders auf den Zuwachs in der vor vier Jahren gegründeten Basketballabteilung zurückzuführen ist. Der Schwund der letzten Jahre konnte mit nunmehr 446 Mitgliedern gestoppt werden.

Verärgert über den Ablauf des ganzen Komplexes „Jahn-Umzug und eventuell Fusion“ zeigte sich der 2. Vorsitzende Gerhard Honeck: „Ich sehe uns nicht im Zugzwang, wir sind in einer komfortablen Situation. Der Jahn ist mit Unterstützung der Stadt im Zugzwang. Es ist ärgerlich, dass wir nicht in die Umzugspläne eingeweiht wurden und nicht an der nicht öffentlichen Sitzung teilnehmen durften. Die haben wohl vergessen, wem das Gelände gehört, das ist dort keine öffentliche Streuobstwiese.“