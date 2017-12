Viel Musik und Budenzauber auf Ebser Weihnachtsmarkt

"Heimelige Atmosphäre in der guten Stube der Stadt" - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - Richtig "anziehend" wirkte der 30. Ebser Weihnachtsmarkt – vielleicht auch dadurch, dass sich die Werbegemeinschaft der Geschäftsleute mit dem "Zentrenmanagement" zu einem "Adventskalender" vereinbarte, bei dem täglich bis zum Heilig Abend bei einem Einkauf kleine Geschenke dreingegeben werden.

Großer Andrang bereits am Nachmittag: Der Weihnachtsmarkt in Ebermannstadt. © Marquard Och



Recht gut bevölkert war der Marktplatz schon am Nachmittag, als 80 Kinder der Tagesstätte St. Marien unter der Traditionsmusik der kleinen Combo der „Ebser Blechmix“ einzogen.

Luftballons machten ein buntes Bild, Nikolaus Gerhard Fickert war mit seiner „Engelsbegleiterin Nikoleta“ ganz angetan von dem Singspiel der Kinder um Liebe, Fröhlichkeit und der Hoffnung, dass Kriege aufhören und alle Waffen weggeschmissen werden – „in der Zeit der Besinnlichkeit“.

Wie schon nachmittags waren die Stände des Mütterzentrums, des TSV, vom SV Moggast und anderen Verbänden groß umlagert, als am Abend Bürgermeisterin Christiane Meyer den Weihnachtsmarkt eröffnete – an ihrer Seite Marie, die den Prolog des 2016 verstorbenen Ehrenringträgers Erich Döttl sprach.

Davor dankte sie den Organisatoren und den Musikern für die Beiträge zur „heimeligen Atmosphäre in der guten Stube der Stadt“. Mit Michael Jacksons „Heat off the World“ blickte die „Ebser Blechmix“ auch über den Tellerrand von „Broadwörschrd“ und Glühweinsausa hinaus.

Marquard Och