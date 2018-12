Viel zu entdecken: Modelleisenbahnen in der Kaiserpfalz

FORCHHEIM - Der heimliche Höhepunkt des Weihnachtszaubers im Pfalzmuseum ist seit Jahren die Modelleisenbahn-Anlage. Auf 60 Quadratmetern kann man sich gar nicht sattsehen an all den originellen Ideen und der diebischen Freude der Erbauer. Schon am ersten Tag war das Gelände umlagert. Wer wollte, konnte sein Smartphone auf eine filmische Rundfahrt schicken, und wer eine passende Lok mitbrachte, diese aufs Gleis setzen lassen.

Markus Knörlein (Vordergrund) rangiert die Waggons mit der Spielzeuglokomotive wie er es in echt auch bei der Deutschen Bahn macht. © Foto: Udo Güldner



Der Klimawandel ist nun auch in der Welt der Modellbauer angekommen. Zwar liegt das hölzerne Gebirge unter einer weißen Schicht, eine Pistenraupe schiebt künstliche Flocken vor sich her, und einige Skifahrer haben einen Hang zur Abfahrt. Eine Zahnradbahn pendelt zwischen dem Tal und der Bergspitze hin und her, auf der die Burgruine Neideck thront. Doch weiter unten sonnen sich spärlich bekleidete Menschen am "Kaiserstrand", der dem Original auf der Saltor-Bastion nachempfunden ist.

Eisbär auf dem Felsen

Sogar die Spuren des Feuers hat Bernhard Dunkel ins Plastik gebrannt. Derweil bekommen die Badenden am "Eibsee" einen Sonnenbrand, während andere im Trockenen einen Weinbrand haben. Glücklicherweise lebt der Eisbär einen Tümpel weiter, wo er allerdings kein Packeis findet und einsam auf einem Felsen ausharren muss. Während vor ihm jedermann mit einer Handkurbel eine Fähre ans andere Ufer schicken kann. Der Schneepflug jedenfalls steht vorerst untätig auf dem Abstellgleis.

Als Bernhard Dunkel davon erzählt, dass sechs erfahrene Modellbauer, darunter Werner Schäfer, Manfred Zeitler und der Elektriker Gerrit Imig, 16 Tage lang Gleise verlegt, Gebäude errichtet und Wasserflächen angelegt haben, glaubt man das angesichts der Vielzahl an Figuren, des technischen Untergrundes und der Menge an Deko-Material sofort. Selbst aus dem Österreich-Urlaub haben Holzreste den Weg in die Szenerie gefunden. Als Mini-Baumstämme.

Eishockey-Stadion und Hafen

In der Phantasie hat Forchheim nicht nur ein Eishockey-Stadion, sondern einen Hafen. Den gab es einst am Ludwig-Donau-Main-Kanal und seinem späteren RMD-Nachfolger wirklich. Es gibt auch einen internationalen Flughafen, auf dem man der idyllischen Provinz entfliehen kann.

Als Startbahn dient ein viereinhalb Meter langes Viadukt. In der Schaltzentrale wacht Markus Knörlein darüber, dass es keine Zusammenstöße gibt. Er rangiert mit Lokomotiven Waggons um, wie er das als Lokführer der Deutschen Bahn in Bamberg auch macht. Dann tuckert ein Gespann über die Strecke. Wo sich der kleine Eisbär Flocke und die Eisprinzessin Elsa verborgen halten, müssen die Kinder selbst herausfinden und können dabei einen Preis gewinnen.

So eine Anlage ist aber nicht nur etwas für kleine, sondern auch für große Kinder. Es braucht sehr scharfe Augen, um das Pärchen zu erspähen, das sich auf einem Heuboden vergnügt. Auf der H0-Anlage ist eben alles eine Nummer kleiner als auf der Gartenbahn-Anlage. Sobald Walter Scholz den versteckten "Aktionsknopf" drückt, geht es zur Sache. Selbst das Stöhnen würde man hören, zischte nicht hinter einem eine Dampflok vorbei.

Für den kindlichen Besucher gibt es auch "normale" Aktionsknöpfe, die einen Bachlauf speisen, der ein Mühlrad in Schwung versetzt, die einen Wildpinkler am Waldrand "strahlen" lassen oder die den Weihnachtsmarkt ins rechte Licht rücken.

Ein bisschen scheint die Zeit stehengeblieben. Es gibt noch Litfaß-Säulen, Fernsprecher und einen VW- Käfer mit Brezelfenstern. Eine Anlage für Entdecker.

UDO GÜLDNER