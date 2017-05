Viel zu sehen am "Tag der Jugend" in Forchheim

FORCHHEIM

FORCHHEIM - Der Kreisjugendring hat am Samstag beim Tag der Jugend den Rathausplatz und die Sattlertorstraße in eine Erlebnismeile verwandelt, auf der sich Kinder und Jugendliche über das Vereinsangebot in Stadt und Landkreis informieren konnten.

Sportlich: Die Forchheimer Innenstadt war fest in den Händen der Jugend. Foto: Ralf Rödel



Dieses Jahr nahmen am Jugendtag 25 Aussteller teil, die allen Interessierten viele Mitmachmöglichkeiten boten. Bei strahlendem Sonnenschein eröffneten die Schirmherren Landrat Hermann Ulm und Oberbürgermeister Uwe Kirschstein die Veranstaltung. „Es ist wichtig, dass wir Kinder und Jugendliche stärken können“, betonte Kirschstein die Wichtigkeit des Jugendtages. Er lobte alle Helfer und Aktive, die in Vereinen ihr Engagement zeigen.

Ein Blickfang des Tages parkte direkt auf dem Rathausplatz: der „Edelweiß 1“-Hubschrauber der Polizei. Der Helikopter wurde 1971 als erster bayerischer Polizeihubschrauber in Dienst gestellt, seit 1996 ist er zu Simulationszwecken im Einsatz. Jugendkontaktbeamter Dominik Stolze und seine Kollegen zeigten den Jugendlichen auf den im Cockpit eingebauten Bildschirmen, wie es sich anfühlt einen Hubschrauber zu fliegen.

Auch die Wehren aus dem Landkreis waren auf dem Jugendtag vertreten. Das Technische Hilfswerk und die Freiwilligen Feuerwehren aus Forchheim und Kersbach zeigten ihren Arbeitsalltag. Bei der Feuerwehr durften die Kinder selbst mit dem Wasserschlauch hantieren und ein imaginäres Feuer löschen.

Für jede gelöste Aufgabe an den Ständen bekamen die Teilnehmer einen Stempel auf ihre Gewinnspielkarte. Wer genug Stempel zusammenbekam, konnte am Gewinnspiel des KJR teilnehmen. „Wir haben die Geschenke von den Vereinen bekommen, sodass sich jedes Kind etwas aussuchen kann“, erzählte Monika Martin, stellvertretende Vorsitzende des KJR.

Der Kreisjugendring hat den Tag der Jugend zum zwölften Mal veranstaltet, 2017 das zweite Mal auf dem Rathausplatz. „Das Ambiente hier ist sehr schön, es gefällt auch den Vereinen“, stellte Martin fest. Beim KJR-Stand selbst konnten die Jugendlichen Geldbeutel aus alten Milchkartons basteln oder ein Quiz lösen.

Julian Hörndlein