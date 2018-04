Viele Spielplätze in Forchheim haben ihre eigenen Paten

Ehrenamtliche schauen regelmäßig nach dem Rechten - vor 55 Minuten

FORCHHEIM - Atila Karabag schaut mindestens jedes Wochenende vorbei, Josua Flierl ungefähr einmal pro Woche und Martina Hebendanz richtet es für sich etwa einmal im Monat ein: Sie alle sind Spielplatzpaten der Stadt Forchheim. Ihre Aufgabe wird jetzt im Frühjahr wieder wichtiger.

Der Spielplatz am Main-Donau-Kanal ist einer von 75 Spiel- und Bolzplätzen der Stadt Forchheim. © Roland Huber



Sage und schreibe 75 Spiel- und Bolzplätze unterhält die Stadtverwaltung. Dazu zählen auch alle Schulhöfe der städtischen Schulen sowie die Spielplätze der Kindergärten, sagt Herbert Fuchs. Der Leiter des Gartenamtes ist praktisch der oberste Spielplatzhüter Forchheims. Wenn irgendwo etwas kaputt geht, fehlt oder verbessert werden sollte, kommt die Information bei Fuchs oder seinen Mitarbeitern auf den Tisch.

Rechtzeitig zum Frühjahr, neudeutsch: zum Start der Outdoor-Saison, sind auf der Sportinsel in Nachbarschaft zur lila Brücke auf dem vorhandenen Spielplatz neue Geräte installiert worden. Neu ist auch der Spielplatz im Graben vor der Stadtmauer an der Ecke Bamberger/Andreas-Steinmetzstraße. Der wird Ende April eröffnet, sagt Herbert Fuchs.

Die Stadt unterhält auf sämtlichen öffentlichen Spielflächen über 600 Spielgeräte. Dazu zählen auch die so genannten „Playpoints“, also im öffentlichen Raum aufgestellte Geräte wie etwa in der Hauptstraße vor dem Müller-Markt. Da geht immer mal was kaputt, sei es als Folge der langen Nutzungsdauer oder weil jemand die Haltbarkeit mutwillig hat prüfen wollen.

Stahl statt Holz

Viele Holzgeräte, sagt Fuchs, wurden inzwischen durch Stahlkonstruktionen ersetzt, vor allem Schaukeln. Die Holzbalken dürfen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr imprägniert werden, daher sind sie nur noch einige wenige Jahre verlässlich haltbar. Sie werden morsch und faulen durch: „Vor allem die Querbalken machen uns immer wieder Probleme“, sagt Fuchs.

Morsche Hölzer, durchgescheuerte Kettenglieder an Schaukeln, kaputte Sitze (gerne von Hunden zerbissen) oder Schmierereien auf den Anlagen: Es ist auch Aufgabe der 30 Spielplatzpatinnen und -paten, solche Probleme zu sehen und ans Amt weiterzuleiten. Die ehrenamtliche Aufgabe gibt es seit 2010 in Forchheim.

Eine Zeit lang, erzählt Atila Karabag, gab es an einem Spielplatz „Probleme mit Hundekot“. Immer wieder lagen die ekligen Häufchen dort, wo eigentlich Kinder spielen sollten. Das hörte erst auf, als der zuständige Pate die Hundebesitzer am Spielplatz antraf und mit ihnen redete: „Wir können ja nichts anderes machen als ans gute Gewissen zu appellieren“, so Karabag.

Er selbst betreut den Spielplatz in der Von-Ketteler-Straße. Dort häufen sich die Probleme „immer zum Annafest“. Denn: Einige Jugendliche „verlängern“ hier das Fest, dann gibt es Ruhestörungen, Scherben, sonstigen Müll. Mehr als zu reden und zu appellieren, ist auch hier nicht zu machen.

Martina Hebendanz leistet ihren Patendienst am Schwalbweiher in Kersbach. Neben der Sichtkontrolle, sagt sie, sei es auch wichtig, mit den Nutzern ins Gespräch zu kommen, den Kindern wie den Eltern. So erfuhr sie zum Beispiel, dass mehr Schatten gewünscht wurde – und das Gartenamt pflanzte einen Baum. Ein Mülleimer fehlte, also wurde einer montiert.

Die Tätigkeit der Spielplatzpaten, sagt Hebendanz, „ist wirklich sinnvoll“. Zwei- bis dreimal im Jahr trifft man sich im großen Kreis, tauscht Erfahrungen aus und spricht über seine Rolle. In der Stadtverwaltung koordiniert Josef Lypp die Spielplatzpaten. Eine Reihe von Migranten der dritten Generation gehört auch dazu, erzählt Atila Karabag. Sie kennen die Migrantenfamilien, deren Kinder die Spielplätze nutzen, oder die Jugendlichen, die sie nicht mehr nutzen sollten, und können sie anders ansprechen als, nur zum Beispiel, Udo Schönfelder.

Schönfelder ist neben Hebendanz, Ludwig Preusch, Josua Flierl oder Manfred Hümmer einer der Stadträte, die auch als Spielplatzpaten tätig sind. Im Falle Schönfelders ist es der neu gestaltete Platz in der Von-Brun-Straße. Er sieht quasi nach dem Rechten, wenn er zuhause aus dem Fenster schaut. Vor etlichen Jahren habe es Probleme mit einer jugendlichen Gruppe gegeben, die sich regelmäßig hier traf und den Ort nicht immer sehr sauber hinterließ. Doch das sei inzwischen Geschichte.

Keine Zerstörungen gesehen

Josua Flierl sieht an „seinem“ Spielplatz in der Klosterstraße an warmen Sommerabenden auch öfter mal Jugendliche, die sich mit Alkohol und Zigaretten dort niederlassen. Aber mutwillige Zerstörungen sind ihm noch nicht aufgefallen.

Übrigens: Jedes Gerät auf jedem Spielplatz wird wöchentlich einer „Sichtkontrolle“ unterzogen, erklärt Herbert Fuchs. Drei Tage dauert es, bis ein Mitarbeiter alles kontrolliert hat. Drei Kollegen wechseln sich in diesem Dienst ab. Daneben gibt es den „Ein- bis Drei-Monats-Check“. Dabei werden die Fundamente freigelegt und Kettenglieder untersucht. Schließlich: Einmal jährlich kommt der Tüv und untersucht alle Geräte.

