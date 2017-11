Viele Straßen in Forchheim leiden unter "Karies"

Straßen- und Brückenzustandsbericht: 3,5 Millionen Euro für Unterhalt - vor 49 Minuten

FORCHHEIM - Schlaglöcher, Spurrinnen, morsches Gebälk: Der Straßen- und Brückenzustandsbericht, den Tiefbauamtsleiter Werner Schaup den Stadträten des Planungs- und Umweltausschusses präsentiert, gleicht einer Krankenakte. Doch für die Behandlung des Patienten muss die Stadt viel Geld in die Hand nehmen.

Der aktuelle Zustandsbericht der Straßen und Brücken in Forchheim zeigt die offenen Wunden im Asphalt der Stadt - wie hier in der Raiffeisenstraße. © ROLAND HUBER



Der Zustand der Straßen im Stadtgebiet ist ein schlimmer: 248 Kilometer lang ist das Straßennetz mit seinen 1160 Straßen, erzählt Tiefbauamtschef Werner Schaup, dem verfügbaren Budget von 500.000 Euro für Straßenunterhalt stehen 3,5 Millionen Euro Investitionsvolumen gegenüber, „die Summe wäre heuer ideal gewesen“, so Schaup.

Hoch sei die Diskrepanz zwischen Sanierungsbedarf und verfügbaren Mitteln, so der Tiefbauamtschef, im Sanierungsumfang in diesem Jahr sind die Bügstraße, Am Eichenwald, Kiefernstraße, John-F.-Kennedy-Ring sowie die Gehwege in der Mozartstraße und Unteren Kellerstraße enthalten.

Manfred Hümmer (FW) spricht von einem „riesigen Investitionsstau, der von Jahr zu Jahr wächst“. Wie ein kariöser Zahn seien die Straßen im Stadtgebiet, „erst zeigt sich ein kleines Loch, das wird dann größer und irgendwann muss man den Zahn ziehen“. Ganz wichtig für Hümmer: „Wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen, wenn wir langfristig sparen wollen“.

Musterbeispiele für marode Straßen sind dabei die Bammersdorfer Straße, wo eine Sanierung nichts mehr nützt, „die Bammersdorfer Straße hat den Zustand eines Neubaus erreicht“ (Schaup) und die Raiffeisenstraße in Buckenhofen. Dort brechen die Ränder aus und eine Entwässerung ist nicht gewährleistet.

Auch Sebastian Körber (FDP) sieht „akuten Handlungsbedarf“. Mit rund 20 Millionen Euro in zehn Jahren müsse man summa summarum rechnen, beantwortet Schaup Körbers Kosten-Nachfrage.

Die Planung für das kommende Jahr ist schon festgezurrt. 2018 sollen saniert werden: Bamberger Straße, Äußere Nürnberger Straße, Daimlerstraße, Auf den Kellern sowie die Gehwege in der Kersbacher Straße, Bügstraße, Wiesentstraße und Ziegeleistraße. Neu gebaut werden sollen der Pendlerparkplatz Kersbach, die Raiffeisenstraße, Luitpoldstraße, Bammersdorfer Straße und Wilhelmshöh.

Bei den Brücken im Stadtgebiet schaut es indes nicht wirklich besser aus: 55 Brückenbauwerke zählt die Stadt, die jährlich zu unterhaltende Brückenfläche liegt bei 8500 Quadratmetern. Aktuell wird die Regnitzbrücke und die Brücke in der Äußeren Nürnberger Straße umfangreich saniert, die Brücke in der Von-Guttenberg-Straße zählt auch noch zu den Maßnahmen 2017. Für 2018 ist ein Neubau der Brücke in der Steinbühlstraße geplant, die Kostenaufteilung wird dabei zu 50 Prozent von der Stadt und zu 50 Prozent von privat getragen.

Der Planungs- und Umweltausschuss fasste einstimmig den Beschluss, im Haushaltsjahr 800.000 Euro für den Straßenerhalt und 100.000 Euro für den Brückenerhalt einzustellen.

Birgit Herrnleben