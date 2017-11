Vier Schwerverletzte bei Unfall auf der B 470 nahe Weilersbach

Beim Abbiegen auf die Bundesstraße Vorfahrt missachtet - Autos ineinander gekracht

WEILERSBACH - Am Sonntagnachmittag kam es in Weilersbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Beim Abbiegen von der Ebermannstädter Straße auf die B 470 hat die Fahrerin eines VW Caddy einem Seat-Fahrer die Vorfahrt genommen. Unter den schwer Verletzten Personen schwebt eine 75-Jährige in Lebensgefahr.

Folgenschwerer Verkehrsunfall auf der B470 bei Weilersbach am Sonntagnachmittag. Foto: Roland Huber



Eine Autofahrt endete für drei Frauen am Sonntagnachmittag bei Weilersbach tragisch. Drei Seniorinnen wollten am Sonntagnachmittag in Weilersbach von der Ebermannstädter Straße aus mit ihrem VW Caddy auf die B 470 in Richtung Ebermannstadt nach links abbiegen. Dabei übersah die 73-jährige Fahrerin einen entgegenkommenden Seat, der in Richtung Forchheim unterwegs war.

In Folge des Zusammenstoßes wurden die Fahrerin des VW und ihrer 87-jährige Beifahrerin schwer sowie eine weitere 75 Jahre alte Mitfahrerin lebensgefährlich verletzt, der 77-Jährige Fahrer des Seats leicht.

Nach der Erstversorgung durch zwei Notärzte und mehrere Rettungssanitäter wurden die vier Unfallbeteiligten in die Kliniken nach Erlangen und Bamberg gebracht. Der Sachschaden liegt bei 30.000 Euro.

Die Bundesstraße war für drei Stunden in beide Richtungen gesperrt. Die Feuerwehr Weilersbach sicherte die Unfallstelle ab und richtete eine Verkehrsumleitung ein.

Der Artikel wurde zuletzt am Sonntag, 12. November um 18.40 Uhr aktualisiert.

