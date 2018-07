Zwei Tage, vier Disziplinen, und alles dreht sich um den Ball: Beim Quatt-Fo-Turnier in Forchheim treten am Wochenende zahlreiche Hobbymannschaften beim Volleyball, Handball, Fußball und Basketball gegeneinander an - und das bereits zum 23. Mal.. Schwächen gibt es dabei in jedem Team: Alle Mannschaften müssen in allen vier Sportarten ihr Können zeigen. Und Allrounder, die wirklich überall gut am Ball sind, gibt es dann doch selten. © Ralf Rödel