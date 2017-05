Mit schwerem Gerät rückten die Bauarbeiter an und begannen wenig später mit den Sanierungsarbeiten an einer von insgesamt vier Autobahnbrücken. Die gewaltigen Betonteile sind vorab bereits in Form gebracht worden und werden in einem Stück an ihren Platz gesetzt. Von Dienstagabend bis Mittwochfrüh um 6 Uhr kommt es deshalb auf der A73 auf Höhe Forchheim-Süd zu einer Vollsperrung des Zufahrts-Astes in Fahrtrichtung Nürnberg. Alle Verkehrsteilnehmer, die in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs sind, werden gebeten, zum Verlassen der A73 die nächste Ausfahrt Baiersdorf-Nord zu benutzen. Die Gegenfahrbahn bleibt von den Maßnahmen unbehelligt. © Roland-Gilbert Huber-Altjohann