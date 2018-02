Im Sommer 2017 ging es dem ehemaligen Gebrauchtwarenhof Pack mer’s an den Kragen: Bagger rissen das Gebäude an der Bayreuther Straße ab, auf dem Gelände entsteht derzeit ein Neubau-Komplex mit Hotel, Schülerwohnheim, Hotel, Gastronomie und Büroflächen. Eine Baustellen-Chronik in Bildern. © Athina Tsimplostefanaki