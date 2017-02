Vom Schweizer Keller ins Palazzo

FORCHHEIM/NÜRNBERG - Eins, zwei, drei — und go! Während 320 Gäste atemlos zuschauen, wie sich drei junge Frauen verbiegen, muss in der Küche des „Palazzo Alexander Herrmann“ jeder Handgriff sitzen. Hubert Gronauer aus Forchheim-Reuth sorgt als „Zeltdirektor“ des Palazzo dafür, dass die Kochkunst stressfrei auf Akrobatik trifft. Ein Blick hinter die Kulissen.

Hinter den Kulissen der Manege: Der Reuther Hubert Gronauer (links) arbeitet als „Zeltdirektor“ im Palazzo Alexander Herrmann. Zusammen mit Matthias Adolph sorgt für einen reibungslosen Ablauf.



In zwölf Minuten müssen die 320 Teller mit dem Hauptgang aus der Küche auf die 56 Tische. Rosa gebratenes Rinderfilet mit geschmortem Kürbis und gezupfter Rotweinschmorbraten mit Rosmarin-Kartoffelstampf.

„Wir schweigen, Sie genießen!“, ruft Sängerin Katharina Martin. Das ist das Stichwort. In der Küche, die in mehreren Containern untergebracht ist, stehen elf Köche und Küchenhilfen unter der Ägide des Küchenchefs Marcel Mergner und seines Sous-Chefs Mark Ingo am Fließband.

Vorbereitung und Planung sind das A und O in der Küche des „Palazzo Alexander Herrmann“.



Wie von einem unsichtbaren Dirigenten geleitet, legt die eine Küchenhilfe im Takt das Rinderfilet auf den Teller, die nächste den gezupften Rotweinschmorbraten. Weiter! Ein Schwapp Soße kommt genau neben das Fleisch, fehlt noch der Kürbis – fertig. „Dreimal zwei“, ruft Restaurantleiter Philippe Mengus. „Und noch 18 Teller! Go!“

Regeln und Routine – das sind die zwei Schlagwörter. „Ohne perfekte Organisation geht das nicht“, sagt Regionalmanager Matthias Adolph. Im Minutentakt kommen die 20 Servicekräfte in schwarzen Hemden und Schürzen, nehmen sich routiniert ihre Teller, um sie hinauszutragen. Lächelnd.

Und los geht's! Das Service-Team trifft sich, kurz bevor die Türen öffnen.



Katharina ist seit sechs Jahren im Service. Etwa acht Kilometer läuft sie jeden Abend von 19 bis etwa 23 Uhr. Perfekte Teamarbeit unter den 75 Männern und Frauen sei das, sagt Hubert Gronauer, in der zweiten Saison „Palast-Direktor“.

Am 12. März endet die Saison. Etwa zweimal wöchentlich versucht Sterne-Koch Herrmann in Nürnberg zu sein. Ist die Stimmung angespannter, wenn der Chef in der „Palazzo“-Küche steht? Mergner schüttelt den Kopf. Und Hubert Gronauer fügt hinzu: „Der Ton in dieser Küche ist modern, nicht wie in den 80er Jahren.“ Ende 2015 hatte Gronauer den Kochlöffel gegen den Posten des Palazzo-Zeltdirektors getauscht. Den Schweizer Keller in Reuth hat Gronauer seitdem verpachtet. Wenn er ein wenig zurückblicken soll, auf seine Erfahrungen und Erlebnisse, dann gerät Gronauer ins Schwärmen: „Wir sind bis zum Spielzeitende defacto ausverkauft und extrem erfolgreich.“ „Tolle Gäste“, so Gronauer weiter, „lassen sich Abend für Abend „vom Ambiente verzaubern, 36 000 Tickets sind in dieser Saison verkauft worden.“ Dass er seine beruflichen Weichen neu gestellt hat, dass hat Gronauer, der die Hotelfachschule in der Schweiz besucht hat und „eidgenössisch diplomierter Hotelier“ ist, nicht bereut : „Ich gehöre zu den ganz wenigen, die eine staufreie A 73 auf dem Weg zur Arbeit und nach Hause haben“, lacht er. Und der Montag, der sei ihm und seiner Familie „heilig“, da haben nämlich Palazzo und somit auch Hubert Gronauer „spielfrei“.

Doch zurück in die Palazzo-Küche: Ein Koch schneidet Kürbisse in Spalten. Drei volle Kisten stehen vor ihm, aus dem Knoblauchsland geliefert. Rund 40 000 Radieschen verarbeitet das Team pro Saison. Qualität ist das A und O. Da schaut Namensgeber Alexander Herrmann genau hin.

Eine Küchenhilfe überreicht Hubert Gronauer eine Plastikschachtel, in der sich ein paar Löffel des Hauptgerichts befinden. „Meine Rückversicherung“, sagt er. Falls ein Gast sich mit gesundheitlichen Problemen melden würde, kann das Gesundheitsamt diese „Rückstellprobe“ unter die Lupe nehmen. Apropos Sauberkeit: Die Lebensmittelkontrolleure machen natürlich Stichproben. Zu beanstanden gab es in den sieben Jahren bisher nie etwas.

Während die Gäste genießen, wird nach dem Servieren des Desserts die Küche auf Vordermann gebracht. Dann kommt der schönste Moment des Abends: „Hier ist unsere Küchenmannschaft!“, ruft die Sängerin draußen – und Köche und Helfer laufen unter Applaus in die Manege.

