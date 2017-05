Von der Kreisliga in die Bayernliga in sechs Jahren

Tischtennis: Eggolsheimmer Herren in der Relegation unaufhaltsam - vor 1 Stunde

EGGOLSHEIM - Die zweitstärkste Tischtennis-Kraft im Herrenbetrieb vollendet ihren fünften Aufstieg in sechs Jahren. In der zweiten Relegationsrunde sicherte sich die DJK Eggolsheim souverän den Aufstieg in die Bayernliga.

Die Eggolsheimer Erfolgsformation (v.li.) um Ales Brandtl, Tomas Flicek, Marcel Herbert, Jiri Javurek, Kenan Abel und Thomas Szitai. © Foto: privat



Die Eggolsheimer Erfolgsformation (v.li.) um Ales Brandtl, Tomas Flicek, Marcel Herbert, Jiri Javurek, Kenan Abel und Thomas Szitai. Foto: Foto: privat



Nach dem 9:4-Sieg über die DJK SB Regensburg wartete nun der mittelfränkische Konkurrent TV Altdorf, den die zweite Effeltricher Garde in der regulären Saison nur knapp hinter sich lassen konnte. Wie schon im Verlauf der erfolgreichen Landesliga-Runde, in der sich Eggolsheim lediglich zweimal der dominanten Bundesliga-Reserve aus Bad Königshofen geschlagen geben musste, bildeten die Eingangsdoppel einen komfortablen Grundstein. In drei Partien gaben allein Marcel Herbert/Tomas Flicek, die sich bei 17 Auftritten ungeschlagen hielten, einen Satz ab.

In der Folge vertiefte sich der Eindruck, dass die Hausherren auf den hinteren Positionen nicht in Bestbesetzung agierten. Zunächst kam in den Spitzenbegegnungen noch Spannung auf. Der Altdorfer Spille kämpfte sich nach einem 0:2-Satzrückstand gegen Jiri Javurek zurück und entschied das Match mit 18:16 im Entscheidungssatz für sich. Anschließend behielt Flicek nervenstark die Oberhand über Maly, mit der er sich sehenswerte Ballwechsel über die Halbdistanz lieferte. Der DJK-Akteur wehrte dabei im fünften Durchgang drei Matchbälle ab, ehe er selbst zum 12:10 vollendete.

Die 4:1-Führung bauten danach Herbert sowie Kenan Abel routiniert aus. Ales Brandtl und Thomas Szitai besorgten den Rest, freilich ganz zur Freude von Trainer Nico Derra, mit dem die erstaunliche Erfolgsgeschichte begann. "Wir freuen uns auf die Bayernliga und hoffen auch dort eine gute Rolle spielen zu dürfen." Die Einzelbilanzen der Spielzeit geben dazu berechtigte Hoffnung: Brandtl (18:2 Siege), Flicek (21:7), Herbert (20:3), Javurek (27:7) Abel (9:5) und Sitzai (21:1).