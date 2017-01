Am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr ist ein VW Bus auf der Kreisstraße zwischen Gosberg und Forchheim verunglückt: Der Transporter kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, rutschte gegen eine Baum und überschlug sich. Die Beifahrerin verstarb noch an der Unfallstelle, der Fahrer wurde schwer verletzt. © NEWS5 / Merzbach