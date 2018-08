Von Forchheim auf die Münchner Varieté-Bühne

René Kraus ist "Bayerns bester Sound-Akrobat" — Auftritt in München am 4. September - vor 53 Minuten

FORCHHEIM —Der Traum der großen Bühne wird für René Kraus bald Wirklichkeit: Der Forchheimer überzeugte die Antenne-Bayern-Jury und darf als "Bayerns bester Sound-Akrobat" am 4. September die Münchener Varieté-Bühne erobern.

Abflussrohre aus dem Baumarkt und dazu zwei Flipflops in Größe 48: So sieht ein Instrument von René Kraus aus. © Archivfoto: Udo Güldner



René Kraus braucht Bühnenluft zum Leben. Der 30-Jährige war Mitglied der fränkischen Kultband J.B.O., stand mit dem "Neideck-Ensemble" auf der Bühne und füllte als "DerEnte" das Junge Theater. "Ich nutze alles, was ich zwischen die Finger bekomme", meinte Kraus im vergangenen Oktober im Gespräch mit den Nordbayerischen Nachrichten. Im Baumarkt kauft der Musiker all die Einzelteile, aus denen er seine Instrumente baut. Da wird aus PVC-Rohren ein "Rucksack-Didgeridoo", das er sich auf den Rücken schnallt, aus einem Plastikkorpus und LED-Technik eine "Outdoor-Ukulele", den Rhythmus geben zwei Flipflops in Größe 48 vor. Die Jury war vom Multiinstrumentalisten restlos überzeugt. Zum zehnjährigen Jubiläum des GOP Variete-Theaters wird Kraus in München auftreten. Mit im Gepäck: die leuchtende Ukulele.

