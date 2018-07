Von Forchheim in die weite Welt

FORCHHEIM - Alle Zelte abbrechen und hinaus in die weite Welt: Der Forchheimer Jörg Mauerer geht für drei Jahre nach Neuseeland und Australien. Er hat keine Angst, sich ins Abenteuer zu stürzen – und vielleicht sogar dort zu bleiben.

Bald taucht er am Great Barrier Riff: Jörg Mauerer will die Welt entdecken. © Foto: Roland Huber



Als der 20-Jährige vor eineinhalb Jahren im Elektromarkt stand, fasste er einen Entschluss. "Eigentlich hatte ich mir ein Macbook für mehrere tausend Euro kaufen wollen", erzählt der Forchheimer. Er arbeitet als Einzelhandelskaufmann in einem Baumarkt. Hobbymäßig macht er Fotos und Videos und beschäftigt sich mit Grafik. Auch für Hochzeiten wurde er schon angefragt. "Das Macbook wäre eine gute Investition gewesen. Aber ich war hin- und hergerissen: Entweder ich kaufe es jetzt oder ich erfülle mir den Traum vom Reisen", erinnert er sich an seinen Gedankengang.

Eine Freundin von ihm hatte ein Jahr als Work-and-Travel-Aufenthalt in Australien und Neuseeland verbracht – und mit ihren Erzählungen Fernweh bei dem Forchheimer geweckt. "Die Landschaften dort sind so faszinierend, für Fotografen gibt es kaum ein schöneres Ziel auf der Welt", schwärmt er. Also entschied er sich gegen das Macbook und begann für seinen Reisetraum zu sparen. "Ich will einfach Neues entdecken und mich weiterentwickeln", sagt er.

Für einen langen Auslandsaufenthalt sind Rücklagen nötig. "In Australien muss man schon bei der Einreise nachweisen, dass man 3200 Euro als Kapital besitzt." Seit rund eineinhalb Jahren hat Mauerer also gespart. "Es kommt aber auch darauf an, wie man sich den Aufenthalt vorstellt", sagt er. Ob Unterbringung oder Gesundheitspaket: von Low Budget bis hochpreisig gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich abzusichern: "Man kann zum Beispiel eine Starthilfe für 500 bis 1500 Euro buchen, in der man die ersten sieben Tage eine Unterbringung hat." Das benötigt der 20-Jährige aber nicht. "Ein Freund von mir arbeitet dort und hat eine Wohnung, wo ich erstmal ankommen kann", sagt er.

Der bürokratische Aufwand halte sich in Grenzen. "Es gibt so viele Traveller in Australien und Neuseeland, man muss sich nur vorher überlegen, was man möchte und sollte sich zwei bis drei Monate vor dem Aufenthalt um alles kümmern", meint Mauerer. Im Reisebüro "StA Travels" in Erlangen hat er sich informiert.

Weiter nach Indonesien

Im November soll es losgehen, zunächst nach Australien und Neuseeland, vielleicht danach noch nach Indonesien und auf die Fidschi-Inseln. "Normalerweise darf man als Traveller nur ein Jahr in Australien bleiben", erzählt der 20-Jährige. Ist man für drei Monate aber in ländlichen Regionen statt in urbanen Gebieten bei einem Arbeitgeber angestellt, kann der Aufenthalt um ein weiteres Jahr verlängert werden.

Im australischen Outback will er auf Farms arbeiten, Gelegenheitsjobs übernehmen und so viel wie möglich reisen. "Jobs für Traveller gibt es dort ohne Ende und ich komme nicht mal in der Hochsaison an, da mache ich mir keine Sorgen", erzählt er. Ein paar touristische Ziele möchte er auf jeden Fall anschauen: Am Great Barrier Riff tauchen gehen, den Regenwald auf der nördlichen Seite Australiens besuchen und Sydney erkunden. Aber auch in Neuseeland warten Highlights, zum Beispiel Waitomo Caves. "Das sind Höhlen, in denen Larven von Pilzmücken leben und in grün-blauen Farben fluoreszieren. Das sieht ganz faszinierend aus." Und als Herr-der-Ringe-Fan möchte er auch Drehorte der Filmtrilogie besuchen.

Auf Welttournee

Mauerer könnte sich auch vorstellen, gleich dort zu bleiben. "Da ich Erfahrung als Foto- und Videograf sowie Grafiker habe, würde ich mich gerne irgendwann damit selbstständig machen", erzählt er. Er hofft, in Australien und Neuseeland Kontakte auf Festivals knüpfen zu können: "Wenn sich etwas ergibt, würde ich auch mit Musikern auf Welttournee gehen."

Von den Menschen in seinem Umfeld habe er viel Zuspruch bekommen: "Viele bewundern die Entscheidung oder sagen: Hätten sie die Möglichkeit dazu gehabt, als sie jung waren, hätten sie das auch gemacht." Auch seine Eltern und Freunde freuen sich mit ihm. "Meine Eltern sehen das entspannt und ich komme bestimmt immer wieder nach Hause." Er freue sich auf alles, was kommt und ist optimistisch: "Selbst wenn etwas schief laufen sollte oder ich sogar abbrechen müsste: Ich glaube, jede Erfahrung bringt mich weiter."

