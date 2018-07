Viele hundert Besucher nutzten den Sonntagnachmittag, um am "Tag des Offenen Parks" durch den Schlosspark Unterleinleiter zu spazieren. Von der römischen Liebesgöttin Venus über bronzeartige Faune bis hin zu überdimensionalen Samenkapseln aus Metall war alles dabei.

Am Fuße der hochmittelalterlichen Burg Egloffstein haben Henry Haase und Jutta Porisch im Kurgarten ein Boccia-Spiel organisiert. Bei französischen und italienischen Spezialitäten haben an die 30 Teilnehmer dem Spiel mit den schweren Metallkugeln gefrönt und das Ambiente genossen.

Fetzige Töne schallen über den Kellerwald: Auch am Freitag gab es wieder zahlreiche Live-Bands, die die Besucher des Annafests von allen Ecken und Kellern her beschallten. Von Schlagern über deutsche Feier-Hymnen bis hin zu Rock-Klassikern war für jeden etwas dabei.

Am Mittwoch hieß es in vielen Forchheimer Behörden und Firmen: "Geschlossen, denn wir sind auf dem Annafest". Dort genossen die Forchheimer dann einen Arbeitstag der anderen Art - mit Bier, Brezen und Live-Musik. Sicherlich hat sich so manch einer für diesen Tätigkeitsbereich eine Festanstellung gewünscht.