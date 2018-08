Von Maronen und Steinpilzen

FORCHHEIM-REUTH - Herbstzeit ist Pilzzeit: Der Obst- und Gartenbauverein Reuth lädt zum einem Vortrag über Pilze ein.

Essbar oder nicht: Bei Steinpilz und, etwas dahinter, einer Marone gibt es keine Zweifel. © Patrick Pleul/dpa



Der Obst- und Gartenbauverein Reuth lädt alle Mitglieder und Interessierten am Mittwoch, 12. September, zu einem Vortrag in den Mehrzweckraum der Grundschule. Ab 19.30 Uhr wird Diana Hörpfer in die Welt der Pilze entführen.

